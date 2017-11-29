Известный журналист озвучил рецепт победы над коррупцией в Украине

В интервью «Апострофу» украинский журналист Виталий Портников прокомментировал деятельность в Украине антикоррупционных органов и их способность преодолеть в стране это явление, передает replyua.net. Со слов публициста, Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции создали не так для граждан Украины, как для удовлетворения запроса стран Запада.
«На Западе склонны считать, что создание новых антикоррупционных структур станет инструментом успешной борьбы с коррупцией. Я никогда такую иллюзию не поддерживал. Во всех государствах, в которых эти органы создавались, в частности, в Центральной Европы, антикоррупционные структуры продемонстрировали неспособность преодоления коррупции, если нет институциональных изменений», - рассказал журналист.
Портников добавил, что он является сторонником институциональных изменений, когда происходит изменение в законодательство, в котором исключает возможность коррупционных действий со стороны чиновников, и когда так налоговая система меняется так, что она способствует уплате налогов гражданами, а не попытке уклониться от них.