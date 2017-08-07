Слава Рабинович – до чоловіка Лізи Глінки: а чому Степана Чубенка ви не розібрали на органи?



Блогер



Так, блогер нагадує, що смерть так званої «Доктора Лізи» обговорювалась дуже широко. Знайшлись ті, хто щиро сумував з приводу її загибелі, дехто зловтішався, а дехто намагався розкрити очі громадськості на її справжнє обличчя. Серед діянь Єлизавети Глінки знайшлись як цілком передбачувані викрадення дітей з території України, так і «продаж на органи» таких дітей. В останні повідомлення Рабинович не надто вірив, адже вони звучали аж надто фантастично, як спроби очорнити персонаж аби чим. Але події останніх днів показали, що вони можуть стати правдивими.



Зокрема, всі пам’ятають історію Степана Чубенка – підлітка, якого російські терористи закатували за синьо-жовту стрічку в рюкзаку. Свідчення одного з них свідчать, що Степану зв’язали руки скотчем, вибили ногами зуби і вбили трьома пострілами в потилицю, після чого закопали в канаві. Одним із вбивць став Вадим Погодін, якого потім гостинного приймало подружжя Глинок. Якщо це дійсно так, то звинувачення Єлизавети Глінки у розбиранні дітей на органи звучать вже не так фантастично. Єдине питання до Гліба Глінки, чоловіка покійної Єлизавети: навіщо Погодін закопав труп Степана, якщо його ще можна було розібрати на органи? – зауважує блогер.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Блогер Слава Рабинович на власній сторінці в соціальній мережі робить шокуюче відкриття про сім’ю загиблої нещодавно Єлизавети Глінки – так званої Доктора Лізи, - інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер нагадує, що смерть так званої «Доктора Лізи» обговорювалась дуже широко. Знайшлись ті, хто щиро сумував з приводу її загибелі, дехто зловтішався, а дехто намагався розкрити очі громадськості на її справжнє обличчя. Серед діянь Єлизавети Глінки знайшлись як цілком передбачувані викрадення дітей з території України, так і «продаж на органи» таких дітей. В останні повідомлення Рабинович не надто вірив, адже вони звучали аж надто фантастично, як спроби очорнити персонаж аби чим. Але події останніх днів показали, що вони можуть стати правдивими.Зокрема, всі пам’ятають історію Степана Чубенка – підлітка, якого російські терористи закатували за синьо-жовту стрічку в рюкзаку. Свідчення одного з них свідчать, що Степану зв’язали руки скотчем, вибили ногами зуби і вбили трьома пострілами в потилицю, після чого закопали в канаві. Одним із вбивць став Вадим Погодін, якого потім гостинного приймало подружжя Глинок. Якщо це дійсно так, то звинувачення Єлизавети Глінки у розбиранні дітей на органи звучать вже не так фантастично. Єдине питання до Гліба Глінки, чоловіка покійної Єлизавети: навіщо Погодін закопав труп Степана, якщо його ще можна було розібрати на органи? – зауважує блогер.