валюта
СпецтемаПономарь: самые важные санкционные и военные новости

Слава Рабинович – до чоловіка Лізи Глінки: а чому Степана Чубенка ви не розібрали на органи?

Слава Рабинович – до чоловіка Лізи Глінки: а чому Степана Чубенка ви не розібрали на органи?
Блогер Слава Рабинович на власній сторінці в соціальній мережі робить шокуюче відкриття про сім’ю загиблої нещодавно Єлизавети Глінки – так званої Доктора Лізи, - інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер нагадує, що смерть так званої «Доктора Лізи» обговорювалась дуже широко. Знайшлись ті, хто щиро сумував з приводу її загибелі, дехто зловтішався, а дехто намагався розкрити очі громадськості на її справжнє обличчя. Серед діянь Єлизавети Глінки знайшлись як цілком передбачувані викрадення дітей з території України, так і «продаж на органи» таких дітей. В останні повідомлення Рабинович не надто вірив, адже вони звучали аж надто фантастично, як спроби очорнити персонаж аби чим. Але події останніх днів показали, що вони можуть стати правдивими.

Зокрема, всі пам’ятають історію Степана Чубенка – підлітка, якого російські терористи закатували за синьо-жовту стрічку в рюкзаку. Свідчення одного з них свідчать, що Степану зв’язали руки скотчем, вибили ногами зуби і вбили трьома пострілами в потилицю, після чого закопали в канаві. Одним із вбивць став Вадим Погодін, якого потім гостинного приймало подружжя Глинок. Якщо це дійсно так, то звинувачення Єлизавети Глінки у розбиранні дітей на органи звучать вже не так фантастично. Єдине питання до Гліба Глінки, чоловіка покійної Єлизавети: навіщо Погодін закопав труп Степана, якщо його ще можна було розібрати на органи? – зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лавров после встречи с Тиллерсоном: США ответят за свои действия

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
07 авг 2017
5530

«Не стоит сильно возбуждаться»: в РФ рассказали о сути «серьезной игры» Путина в Украине

Относительно итогов состоявшихся переговоров между американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нет никакого смысла «сильно возбуждаться», так как

06 авг 2017
4963

Немцы дважды дали понять, что для них репутация намного важнее дружбы с Путиным

Российские эксперты в разных отраслях, а также примкнувшие к ним специалисты с разных трибун рассказывали, что для Европейцев не так важна репутация, как бизнес и поэтому бизнес будет обходить

07 авг 2017
3857

Бабченко: за полгода я сделаю так, что в России Бандера станет национальным героем

Россия является той страной, которой управляют с помощью зомбоящика, и, если «перекроить» телевидение в РФ, через полгода никто уже эту страну не узнает. Как сообщает replyua.net со ссылкой на

Последние новости

Поляков висунув НАБУ нові звинувачення

Блогер: німецькі політики хворі «синдромом Сіменса»

Первая дорога с автопилотом в мире появится в Украине

Слава Рабинович – до чоловіка Лізи Глінки: а чому Степана Чубенка ви не розібрали на органи?

Политолог: немцам нужно напомнить, что мы на сантименты не способны, мы же все-таки хунта

Трамп всерьез обеспокоен расследованиями спецпрокурора Роберта Мюллера, – The Washington Post

Блогер: я вдячний росіянам за те, що вони прийшли на нашу землю вбивати і грабувати

Насіров не має більше намірів їхати в США лікуватись – адвокати

Герой України підполковник Сергій Собко очолив одну з найгероїчніших бригад України

У Нафтогазі спростували заяву Насалика про недостатнє фінансування української ГТС

Блогер: у країні вже почався голод

Блогер: из Венесуэлы сделал разруху местный гибрид Парасюка и Тимошенко – Уго Чавес

У штабі АТО пояснили, куди «зникають» росіяни, які загинули на Донбасі

Український журналіст: Керченський міст обов’язково побудують

В МЗС України назвали «недружнім кроком» розміщення на нових паспортах Польщі зображення Меморіалу орлят у Львові

У суді відмовилися скасувати позбавлення недоторканності нардепа Клюєва

Вашингтон готовий до переговорів з Пхеньяном, однак за однієї умови – Тіллерсон

Россия ввела в эксплуатацию железную дорогу в обход Украины

Блогер: навіть закордоном видно, що українці і росіяни абсолютно різні

Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта

 Новости за день