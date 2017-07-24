Сепаратисти застосували заборонене озброєння нового виду – СЦКК

Представники української сторони Спільного центру з контролю та координації заявили, що вони отримали дані про те, що бойовики так званої «Донецької народної республіки» почали використовувати заборонене озброєння нового виду, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Як зазначили у прес-центрі штабу АТО, мова йде про використання мобільних чотириствольних реактивних систем залпового вогню. У СЦКК зазначили, що цей вид озброєння розробив у 2015 році так званий «Республіканський центр науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Донецької народної республіки». Відомо, що один аз подібних виробів сепаратисти використали нещодавно, 20 липня, під час обстрілів населеного пункту та позицій української армії поблизу Красногорівки. У СЦКК припускають, що найближчим часом може побільшати випадків застосування бойовикам цього виду озброєння, хоча реактивні системи залпового вогню належать до категоричних видів озброєння згідно з Мінськими домовленостями.
Варто нагадати, під час переговорів лідерів нормандської четвірки телефонному режимі президент України звернувся до президента РФ Володимира Путіна з вимогою, аби Росія припинила постачання озброєння в окуповані райони Донбасу.