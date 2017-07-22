У ОБСЄ зафіксували збільшення військової техніки біля українсько-російського кордону

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили, що ними було зафіксовано збільшення пересування військового транспорту на кордоні між Україною та Росією, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Таку інформацію представництво СММ ОБСЄ оприлюднило на офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter. За даними міжнародних спостерігачів, ними було зафіксовано збільшення транспорту воєнного типу в напрямку як від, так і до українського кордону з Російської Федерації. Конкретних відомостей, про яку саме техніку йде мова, у ОБСЄ не зазначили.
Крім того, у СММ ОБСЄ поскаржилися, що на контрольному пункті в Новоазовську спостерігачів затримували декілька годин і після 3 годин очікування співробітники СММ ОБСЄ були змушені поїхати з блокпосту. У ОБСЄ констатували, що таким чином мова йде про подальше порушення мінських домовленостей, однак представники міжнародної організації будуть домагатися, аби вони отримали повний доступ по всій території України згідно з мандатом.