Атаки боевиков на позиции сил АТО вызваны политическими причинами – волонтер

В беседе с журналистами «Апострофа» волонтер Виталий Дайнега, основавший фонд «Повернись живим», представил свою версию причин намерения подконтрольных России боевиков «Д/ДНР» осуществить прорыв. Об этом сообщает replyua.net. Со слов Дайнеги, пророссийские террористы совершенно неожиданно забыли, что сейчас действует режим «хлебного перемирия» и начали наступать. С точки зрения логики, продолжил волонтер, такие действия террористов нельзя пояснить. «Бои в Красногоровке и намерения отобрать у нас какие-то позиции очень странные», - сказал Дайнега.
Единственным аргументом, позволяющим пояснить планы боевиков совершить прорыв, волонтер считает анонсированные на 24 число текущего месяца переговоры глав стран «нормандской четверки». По словам волонтера, как правило, боевики могут пойти на активизацию боевых действий за пару дней до какого-то важного события.
«Что же могут предложить в Москве? Там нет определенных аргументов, так что у них остается один путь – угрожать применением оружия. Я уверен, что после завершения переговоров в «нормандском формате» ситуация начнет стабилизироваться. Ну а пока, как я думаю, эта ночь будет «веселой», как и следующие дни», - уверен он.