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Ватажка «ДНР» можуть ліквідувати через заяву про «державу Малоросію» - ЗМІ

Ватажка «ДНР» можуть ліквідувати через заяву про «державу Малоросію» - ЗМІ
Ватажка бойовиків так званої «Донецької народної республіки» Олександра Захарченка, який днями заявив про «створення держави Малоросії» можуть ліквідувати, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Такою думкою поділилося джерело з оточення бойовика Болотова, який влітку 2014 року втік до російської столиці. Як зауважив журналістам анонім,ні для кого не є секретом, що нині питання Донбасу та так званими республіками опікується один за наближених до Путіна помічників Владислав Сурков. Однак в 2014 році наміри обіймати це місце прагнули російські «ліберальні демократи» на чолі з Жириновськими та радикалізованих угрупувань РФ. В минулому році зазначені політичні сили Росії намагались «підім’яти» під себе «ЛДНР», прагнучи вивести на арену Валерія Болотова, який є «першим керівником ЛНР». Однак ця спроба завершилася смертю «героя Новоросії Болотова».

Нині ж, як зазначають джерела, Захарченко говорить від імені тих самих «ліберал-демокартів» і радикалів. В зв’язку з цим у Кремлі можуть належним чином відреагувати на цей прояв непокори Захарченка і «у Новоросії побільшає посмертних героїв».
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