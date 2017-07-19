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Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей

Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей
За інформацією replyua.net, у ОРДЛО продовжують робити вигляд що не винуваті у катастрофі МН-17. У річницю цією траурної дати тут влаштували жахливе дійство, про яке на власній сторінці в Фейсбук розповів журналіст Денис Казанський.

Так, Казанський нагадує, що нещодавно світ відзначив третю річницю трагедії, у якій загинуло двісті дев’яносто вісім осіб. За цей період часу було не тільки, попри супротив Російської Федерації, створено трибунал, який розглядатиме обставини катастрофи, а і зібрано достатню доказову базу. Зараз з найвищою долею імовірності зрозуміло хто влаштував пуск, звідки прийшов «Бук» і хто віддавав накази.

Але в ОРДЛО все ніяк не можуть заспокоїтись – зокрема, минулого понеділка на місце трагедії зігнали людей, вручили їм в руки плакати і змусили робити вигляд що їм не байдужа смерть трьох сотень осіб. Все це роблять ті ж люди, які заявляли що трупи в Боїнгу несвіжі. Більше того, до дійства залучили дітей, яких одягли в янголів. Можна було б проігнорувати дати, промовчати, але терористи бажають влаштувати цирк на місці загибелі сотень людей. Це – огидні танці на кістках загиблих, і за це теж комусь доведеться відповісти, - наголошує журналіст.
Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей
Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей
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