Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей

За інформацією replyua.net, у ОРДЛО продовжують робити вигляд що не винуваті у катастрофі МН-17. У річницю цією траурної дати тут влаштували жахливе дійство, про яке на власній сторінці в Фейсбук розповів журналіст Денис Казанський.
Так, Казанський нагадує, що нещодавно світ відзначив третю річницю трагедії, у якій загинуло двісті дев’яносто вісім осіб. За цей період часу було не тільки, попри супротив Російської Федерації, створено трибунал, який розглядатиме обставини катастрофи, а і зібрано достатню доказову базу. Зараз з найвищою долею імовірності зрозуміло хто влаштував пуск, звідки прийшов «Бук» і хто віддавав накази.
Але в ОРДЛО все ніяк не можуть заспокоїтись – зокрема, минулого понеділка на місце трагедії зігнали людей, вручили їм в руки плакати і змусили робити вигляд що їм не байдужа смерть трьох сотень осіб. Все це роблять ті ж люди, які заявляли що трупи в Боїнгу несвіжі. Більше того, до дійства залучили дітей, яких одягли в янголів. Можна було б проігнорувати дати, промовчати, але терористи бажають влаштувати цирк на місці загибелі сотень людей. Це – огидні танці на кістках загиблих, і за це теж комусь доведеться відповісти, - наголошує журналіст.