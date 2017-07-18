Блогер про «Малоросію»: у ОРДЛО вирішили, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників

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За інформацією replyua.net, блогер Сергій Стебліненко вирішив долучитись до обговорення, яке ведеться у соціальних мережах, і прокоментував на персональній сторінці в Фейсбук заяву терористів про створення так званої «Малоросії».Так, блогер зауважує: що робить людина, яка наступила на граблі? Правильно, наступає на ще одні граблі. Така сама ситуація у терористів з їх «новоутвореннями» - якщо не виходить побудувати «Новоросію», то варто створити «Малоросію». За словами блогера, найцікавішим є той факт, що ця риторика не знаходить підтримки з боку російських пропагандистів – здається, вони самі здивувались таким химерним ініціативам. Тобто, можна зробити висновок, що терористи вирішили, що порятунок потопельників – справа рук самих потопельників, і почали «мутити» самі.Як буде себе поводити у такій ситуації Кремль? Скоріше за все, зробить хорошу міну при поганій грі і стане підтримувати «новоутворення». Але можливий і інший варіант – у порядку покарання неслухняних терористів, Москва залишить їх без політичної та матеріальної підтримки. Перед спілкуванням Нормандської четвірки це було б доволі непоганим ходом для Путіна – зробити вигляд, що він не контролює ситуацію і вийти з гри, - зауважує блогер.