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Захарченко ще не все сказав: у "ДНР" державною буде малоруська мова та вже частково написана "конституція"

Захарченко ще не все сказав: у "ДНР" державною буде малоруська мова та вже частково написана "конституція"
Як виявилося, ранкова заява ватажка бойовиків так званої "Донецької народної республіки"Олександра Захарченка про "створення держави Малоросії" виявилася не останньою "новиною" від сепаратистів, інформує replyua.net з посиланням на Korrespondent.net.

Зокрема, Олександр Тимофоєв, який є так званим "міністром доходів та зборів ДНР" , що "нова держава Малоросія" матиме одну із державних мов - малоруську. Він також зазначив, що "нова держава буде багатонаціональною, яка матиме ще одну державну мову - російську". Сепаратист додав, що такі положення містяться у "конституції Малоросії". Крім того, бойовики заявили, що "Малоросія буде федерацією та правонаступницею України, бо нинішня українська влада нездатна керувати і сама Україна як така дискредитувала себе".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що нібито проект "держава Малоросія" є власною ініціативою ватажка "ДНР" Захарченка та його оточення. Водночас українська влада переконана, що проект "Малоросія" напряму спроектований Кремлем і є черговою ознакою, що Москва не планує припиняти свою агресію на Донбасі.
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