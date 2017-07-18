Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в соціальній мережі оцінив можливі варіанти пояснення чергової «ініціативи» терористів з ОРДЛО щодо створення так званої «Малоросії», - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці блогера в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, що скандальна заява мало схожа на піар-акцію, хоча б тому що разом з українцями реготали і «колоради». На спробу легітимізації теж не тягне, адже на все ОРДЛО не знайдеться фігури, яка володіла б хоч якимось авторитетом, а не вважалась російською маріонеткою. Навряд йдеться про новий наступ, адже виконувати такі операції терористам зараз нічим.
Тому залишається єдине можливе пояснення – оптимізація видатків на утримання «молодих республік». По-перше, ОРДЛО отримали остаточну відмову з приводу своїх рожевих мрій стати частиною РФ. Наразі вони для Кремля так звана «своя Україна», а тому кошти для них виділятимуться опціонально. По-друге, для такого огризка території два уряди – це явно забагато. Одного вистачить через край. А це значить – скорочення штату. Звільнення. Чимало сепаратистів зараз підуть у шанці. Здається, обранцем Москви став Захарченко. Відтак, варто спостерігати за Плотницьким – якщо найближчим часом почне скиглити – значить, так воно і є. Якщо ні – значить, у Донецьку таки курнули/хильнули зайвого, - наголошує блогер.