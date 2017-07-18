валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»
Блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в соціальній мережі оцінив можливі варіанти пояснення чергової «ініціативи» терористів з ОРДЛО щодо створення так званої «Малоросії», - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці блогера в соціальній мережі.

Так, блогер наголошує, що скандальна заява мало схожа на піар-акцію, хоча б тому що разом з українцями реготали і «колоради». На спробу легітимізації теж не тягне, адже на все ОРДЛО не знайдеться фігури, яка володіла б хоч якимось авторитетом, а не вважалась російською маріонеткою. Навряд йдеться про новий наступ, адже виконувати такі операції терористам зараз нічим.

Тому залишається єдине можливе пояснення – оптимізація видатків на утримання «молодих республік». По-перше, ОРДЛО отримали остаточну відмову з приводу своїх рожевих мрій стати частиною РФ. Наразі вони для Кремля так звана «своя Україна», а тому кошти для них виділятимуться опціонально. По-друге, для такого огризка території два уряди – це явно забагато. Одного вистачить через край. А це значить – скорочення штату. Звільнення. Чимало сепаратистів зараз підуть у шанці. Здається, обранцем Москви став Захарченко. Відтак, варто спостерігати за Плотницьким – якщо найближчим часом почне скиглити – значить, так воно і є. Якщо ні – значить, у Донецьку таки курнули/хильнули зайвого, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
7676

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины

Украинский блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook пишет о том, что рано или поздно украинцам нужно принимать реалии сегодняшнего дня и прекращать жить в самообмане. Политика Трампа

18 июл 2017
6332

Геращенко: любители мусорить теперь будут платить драконовские штрафы

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что парламентарии зарегистрировали законопроект, предусматривающий самые жесткие наказания за

Последние новости

Блогер: не варто недооцінювати проект «Малоросія»

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

У Вірменії засмутили Кремль відмовою від офіційного статусу російської мови

Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам

Суд Гааги оштрафував Росію на мільйони євро

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко

Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Геращенко різко відповіла на розмови про «Малоросію»

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Кремль відхрестився від ідеї Захарченка про «державу Малоросію»

«Це дебілоросія та написаний в Кремлі сценарій» - Турчинов різко прокоментував заяву Захарченка

Ватажки «ЛНР» заперечили участь у створенні «держави Малоросії»

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Политолог: Российская Федерация хочет стать Малороссией

Жириновский опять пригрозил превратить Запад в ядерный пепел

Крим оприлюднив ще одне звинувачення на адресу України

 Новости за день