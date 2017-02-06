Експерт назвав єдиний шлях недопущення в Україні другого Придністров’я

В інтерв’ю ЗМІ волонтер та ветеран АТО Родіон Шовкошитний заявив, що після легалізації Києвом торгівлі з підконтрольними проросійським терористам окупованими територіями Україна де-юре отримає друге Придністров’я, передає replyua.net.
«Фактично, ми вже протягом року маємо Придністров’я. Юридично його ще немає, але після того, як влада України легалізує торгівлю з самопроголошеними республіками, воно почнеться. А після цього ми почнемо визнавати знаки номерів автомобілів, які терористи вже почали чіпляти на свої транспортні засоби. Аргументувати це будуть тим, що, мовляв, югослави грають з хорватами в одних футбольних клубах. Мине ще трохи часу, і Київ почне розповідати, що це не агресія Москви, а лише громадянська війна. Тобто, ми вже маємо Придністров’я, але не юридичне», - сказав Шовкошитний. Він бачить лише один вихід з нинішньої ситуації – початок повної блокади «ДНР» та «ЛНР», але треба це так робити, аби не страждали мирні українці, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях.
«Україна повинна розробити інші маршрути, аби постачати електрику, воду, газ та все інше, а також маршрути для рухомих складів залізниці. Така ситуація у нас на багато років, тому на це потрібно виділити кошти», - вважає волонтер.