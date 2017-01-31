Жебривский сообщил о ликвидации «заместителя» Гиви

Павел Жебривский заявил о том, что украинские военные во время очередного столкновения в Авдеевке уничтожили боевика с позывным «Консул», который является «заместителем» Гиви, главаря «Сомали».
Как передает replyua.net, об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, одно из подразделений террористов пошло в наступление, открыв огонь, после чего боевики запросили режим тишины, в течение десяти минут перегруппировались и снова атаковали. «Об этом мне сейчас сообщает командир 72-ой бригады. Несколько террористов удалось ликвидировать, среди них был и «Консул», «заместитель» Михаила Толстых, известного как Гиви. В настоящий момент бои в Авдеевке продолжаются», пишет Жебривский.
Ярослав Бондаренко, волонтер «Миротворца», также подтвердил ликвидацию этого боевика. «72-ая бригада только что отправила в мир иной террориста по кличке «Консул», «заместителя» Гиви. Еще один помощник получил тяжелое ранение», написал волонтер на своей странице в Фейсбуке.