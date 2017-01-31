валюта
СпецтемаБлогер объяснил, почему лгут те, кто блокирует поезда с углем

Жебривский сообщил о ликвидации «заместителя» Гиви

Жебривский сообщил о ликвидации «заместителя» Гиви
Павел Жебривский заявил о том, что украинские военные во время очередного столкновения в Авдеевке уничтожили боевика с позывным «Консул», который является «заместителем» Гиви, главаря «Сомали».

Как передает replyua.net, об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, одно из подразделений террористов пошло в наступление, открыв огонь, после чего боевики запросили режим тишины, в течение десяти минут перегруппировались и снова атаковали. «Об этом мне сейчас сообщает командир 72-ой бригады. Несколько террористов удалось ликвидировать, среди них был и «Консул», «заместитель» Михаила Толстых, известного как Гиви. В настоящий момент бои в Авдеевке продолжаются», пишет Жебривский.

Ярослав Бондаренко, волонтер «Миротворца», также подтвердил ликвидацию этого боевика. «72-ая бригада только что отправила в мир иной террориста по кличке «Консул», «заместителя» Гиви. Еще один помощник получил тяжелое ранение», написал волонтер на своей странице в Фейсбуке.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви
Важное за сутки
30 янв 2017
14696

Куратор «ДНР» виступив з погрозами на адресу Лукашенка через його заяви

Олександр Жучковський, який є російським куратором «ДНР», запропонував «відправити на спочин» Олександра Лукашенка у зв’язку зі зробленими останнім заявами стосовно незалежності Білорусі, повідомляє

30 янв 2017
14520

«Скоро закончатся»: Сеть встревожило коллективное фото главарей «ЛНР»

В соцсетях активно обсуждают участившиеся случаи смертей среди «высших руководителей» самопровозглашённой «Луганской народной республики». В частности, в социальной сети Twitter распространяется

31 янв 2017
10349

Пономарь: после переговоров Путина и Трампа «случайно» началось обострение в зоне АТО

На календаре вторник, и сегодня произошло несколько важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, после переговоров Путина и

Последние новости

Київ просить Захід втрутитися в ситуацію на Донбасі

Глава НБУ відкрила коррахунки нацбанкам самопроголошених республік

Рука Кремля вновь возобновила боевые действия на Донбассе

Батальйон Гіві "Сомалі" втратив майже половину особового складу під Авдіївкою

Вашингтон перекине танки з Польщі в країни Балтії

Дональду Трампу снова «досталось» от Стивена Кинга

Коксохимический завод в Авдеевке может прекратить свое существование

Експерт дав прогноз щодо повномасштабної війни України з Росією

Москаль прокоментував дії активістів, які блокують Донбас

Сили АТО "вивели з ладу" бойовика "Гіві" - ЗМІ

Из-за обстрелов на шахте имени Засядько под землей остаются двести шахтеров

Вільнюс офіційно відмовився сперечатися про статус Калінінградської області

Бойовики продемонстрували своє звірство - штаб АТО

В ГСЧС рассказали о плане эвакуации жителей Авдеевки

Для евакуації цивільних у Авдіївці приготували 82 одиниць транспорту

Новий очільник американського мін’юсту заявив про підтримку антиміграційної політики Трампа

Журналист: Авдеевка на грани катастрофы, но никого это не интересует

Блогер: Авдеевка стала одним из городов-заложников Донбасса

Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

Журналистка: конфликт Путина и Трампа начался еще больше трех лет назад

 Новости за день