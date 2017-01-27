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ГУР: командование РФ уничтожает документы, чтобы скрыть реальные потери на Донбассе

ГУР: командование РФ уничтожает документы, чтобы скрыть реальные потери на Донбассе
Личные дела военнослужащих, воевавших на Донбассе, российское командование уничтожает, чтобы скрыть реальные потери, а также количество военных, участвующих в войне против Украины.

Как сообщает replyua.net, такие данные предоставляют в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В сообщении говорится о том, что разведка располагает информацией о приказе, поступившем всем военным комиссарам – они обязаны уничтожить личные дела всех погибших военных из первого армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил России. В управлении разведки при этом подчеркнули, что были установлены факты наличия не меньше 120 дел погибших военных в комиссариате оккупированной Горловки, причем уничтожалась документация в условиях строгой секретности.

Все сотрудники учреждения уже поставили свои подписи в документах, касающихся неразглашения факта уничтожения личных дел и гибели военнослужащих. Напомним, что ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о том, что российские наемники, находящиеся на Донбассе, начали конфликтовать с боевиками из числа местных жителей.
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