Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: палили з "Градів"

За добу 25-го січня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув. Однак за минулу добу поранення отримали троє наших бійців. Про це на черговому брифінгу в Києві у четвер розповів прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, передає replyua.net.
«За добу, що минула, в завах української армії в зоні АТО ніхто не загинув. Поранення отримали троє наших хлопців. Поранення вони отримали на різних ділянках в наслідок бойових дій: одного поранено на Луганському напрямку, одного в Троїцькому та ще одного в районі Авдіївки», - розповів полковник.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-сепаратистські війська відкривали вогонь по позиціям сит антитерористичної операції 48 разів. По напрямку до Маріуполя російські найманці гатили з 122-х міліметрової артилерії, 120-мм та 82-мм мінометів. Під вогнем окупанта опинилися Красногорівка, Мар’їнка, Березове, Водяне та Широкине. Красногорівка опинилася під вогнем реактивних систем залпового вогню «Град». На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому – з того ж самого озброєння.