Война на Донбассе завершится в этом году – военный АТО

По убеждению Шота Кеделашвили, занимающего должность замруководителя национального легиона Грузии, если в дальнейшем действия украинских военнослужащих будут такими же смелыми и решительными, как в последнее время, армия ВСУ сможет освободить Донбасс от пророссийских боевиков уже в нынешнем году, передает replyua.net. Кеделашвили, который являлся участником одной из военных операций в зоне АТО, отметил что, несмотря на то, что украинские военные медленно продвигаются вперед, есть смысл говорить об определенных результатах.
«В Украине я нахожусь уже больше трех лет, и могу сказать, что украинские военнослужащие сейчас оказались на высоте. При условии, что в будущем они сохранят нынешнюю тактику и будут в таком же положительном настроении, в достижении которого мы им помогаем, я уверен, что до конца года нам все удастся завершить и территория Донбасса будет свободной от российских оккупантов. Если нынешняя ситуация не потерпит изменений, нет сомнений, что украинцы одержат заслуженную победу», - сказал военный.
Ранее с таким же положительным прогнозом выступал политический эксперт Сергей Таран. Он, в частности, уверен, что уже сейчас Киеву нужно начать подготовку к возвращению оккупированной части Донбасса.