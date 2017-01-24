Боевики активизировали действия в районе Донецка – Тымчук

На своей странице в соцсети нардеп Дмитрий Тымчук, являющийся также координатором группы «Информационное сопротивление», сообщил о непрекращающемся использовании пророссийскими боевиками снайперских групп вблизи оккупированного Донецка, передает replyua.net. В частности, отметил эксперт, рядом с Петровским районом города, на участок в районе ДАП-а и Спартака очевидцы увидели, как прибыли новые группы снайперов, подконтрольных пророссийским боевикам.
Кроме того, продолжил Тымчук, среди членов групп снайперов есть и высококвалифицированные военнослужащие России и наемники из числа проживающих в оккупированных районах Донбасса боевиков. В одной из групп есть представители российской ФСБ.
Тымчук подчеркнул, что в целом известно о деятельности трех подобных групп, в каждой из которой воюют 5 или 6 человек. Для передвижения эти снайперы используют новые внедорожники. Более того, сообщил Дмитрий Тымчук, так называемые «правоохранители «ДНР» не имеют права останавливать такой вид автотранспорта и проверять его. Стоит отметить, что недавно пользователи Интернета могли увидеть видео о том, как действуют на Донбассе снайперы непризнанной «ДНР».