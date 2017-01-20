Бойовикам обіцяють винагороду у розмірі пенсії за участь в бойових діях - ГУР

Бойовикам на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей командування обіцяє підвищити місячну зарплату до 9 тисяч російських рублів за їхню «військову службу» та участь у боях проти Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України у п’ятницю, 20-го січня, на Фейсбуці, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що загальний морально-психічний стан проросійських окупантів в частинах 1 АК та 2 АК Збройних сил Російської Федерації залишається на дуже низькому рівні через регулярні затримки з виплатами та постійним тиском з боку командування. «Не зважаючи на спроби командирів підняти загальний бойових дух та мотивувати особовий склад, кількість дезертирства та самовільного залишання військових частин бойовиків «ДНР» та «ЛНР» з кожним днем збільшується», - йдеться у інформаційному листі.
Крім того у повідомленні зазначається, що 3-го січня поточного року командування 1 АК та 2 АК ЗС РФ пообіцяло своїм бійцям підвищити грошову винагороду до 9 тисяч російських рублів, що на даний час еквівалентно близько 4.1 тисячі гривень. Така «мотивація» демотивувала бойовиків та призвела до різкого погіршення дисципліни.