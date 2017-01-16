валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики несуть втрати

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики несуть втрати
Протягом минулого тижня в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро бойовиків. Ще 14 отримали поранення. Про це сьогодні, 16-го січня, під час традиційного брифінгу в Києві розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За добу, що минула, в результат бойових дій в зоні АТО серед український військовослужбовців смертельних втрат не було. Один наш солдат отримав поранення», - зазначив полковник. За минулі 24 години по всій лінії розмежування в Донецькій області ЗСУ спостерігали підвищений рівень активності проросійських терористів.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-сепаратистські війська здійснили 60 обстрілів позицій Збройних сил України. по напрямку до Маріуполя терористи відкривали вогонь з 122-х міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Луганський напрямок опинився під ворожим вогнем з мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї. На донецькому напрямку під вогнем 152-міліметрових гармат опинилися позиції сил АТО в Авдіївці. В інших районах бойовики стріляли з вищевказаного озброєння.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Сазонов: Савченко своим высказыванием превзошла всех
Важное за сутки
15 янв 2017
8378

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Айдер Муждабаев, Елена Васина и другие блогеры и пользователи социальных сетей обсуждают заседание, посвященное представлению Президентом Украины нового губернатора Одесской области, - передает

Последние новости

У Меркель відреагували на критику Трампа

Павел Нусс: Визит Дж. Байдена в Киев засвидетельствовал то, что Украина определенно вышла из зоны влияния Кремля

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

"Раздуплятор" чи просто "понти на колесах" - думка ветерана

Портников: У Обамы так и не получилось из пассажира перерасти в капитана корабля под названием США

Дворкович попав в центр скандалу в соціальних мережах

Пашинський знову щось наплутав (ВІДЕО)

Бывший «новорос» просит боевиков сложить оружие

Эксперт о согласительном совете ВР: Тимошенко не пришла, а Ляшко и компания не удивили

В зоні АТО бойовики зазнали великих втрат

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики несуть втрати

Нацрада відреагувала на скандал з СТБ

Пєсков розповів про плани Кремля щодо захоплення нових територій

У ВРУ нагадали, як Янукович намагався захопити владу

У Кремлі оцінили слова Трампа щодо "застарілого" НАТО

Пономарь розкрив деталі нового потужного антиросійського законопроекту, прийнятого в США

У Росії вже не знають, як догодити Путіну - пишуть про "першу суку"

Дипломат про візит Байдена: махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури

Порошенко розповів Байдену про важливість подальшої підтримки України

Политолог: откиньте иллюзии – дипломатиия не приносит мир, она лишь дает время на создание армии

 Новости за день