Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: бойовики несуть втрати

Протягом минулого тижня в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинуло семеро бойовиків. Ще 14 отримали поранення. Про це сьогодні, 16-го січня, під час традиційного брифінгу в Києві розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в результат бойових дій в зоні АТО серед український військовослужбовців смертельних втрат не було. Один наш солдат отримав поранення», - зазначив полковник. За минулі 24 години по всій лінії розмежування в Донецькій області ЗСУ спостерігали підвищений рівень активності проросійських терористів.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-сепаратистські війська здійснили 60 обстрілів позицій Збройних сил України. по напрямку до Маріуполя терористи відкривали вогонь з 122-х міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Луганський напрямок опинився під ворожим вогнем з мінометів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї. На донецькому напрямку під вогнем 152-міліметрових гармат опинилися позиції сил АТО в Авдіївці. В інших районах бойовики стріляли з вищевказаного озброєння.