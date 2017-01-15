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Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава
Несмотря на решение во время переговоров в Минске об активизации режима прекращеня огня, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Пророссийские боевики, не желая выполнять соглашения, продолжают обстреливать позиции сил антитеррористической операции. Один из таких обстрелов закончился невосполнимой потерей в рядах бойцов ВСУ.

Как информирует replyua.net, со ссылкой на «112 Украина», спикер пресс-центра сектора «Луганск» Дмитрий Завтонов рассказал более подробно о трагедии, которая не обошла стороной защитников Украинского государства. Так, на территории Луганской области в населенном пункте Новоалександровка, открытие огня со стороны НВФ закончилось гибелью капитана украинской армии. Спикер подчеркнул: «Вследствие ведения боевых действий со стороны террористических сил из ПТРК в Новоалександровке капитан получил ранение, которые, к сожалению, оказались несовместимые с жизнью. Кроме того в результате обстрела пострадал и младший лейтенант».

Касательно «трехсотого», спикер сказал: «Получившему ранение бойцу незамедлительно была оказана необходимая медпомощь. Он был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время неизвестно состояние получившего ранение младшего лейтенанта, однако известно, что ранение у него очень серьезное».
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