Бойовики не бажають виконувати "Мінськ" - Мотузяник

Прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр запевняє, що терористичні організації «ДНР» та «ЛНР» не мають жодного наміру виконувати Мінські угоди а лише налаштовані на збільшення кількості провокативних дій, зокрема, нарощування кількості збройних провокацій проти сил АТО. Про це у суботу, 14-го січня, повідомляє Інформаційно-аналітичний центр, передає replyua.net.
«Загальна щодобова кількість збройних провокацій з боку противника, спроби прорвати оборону ЗСУ та розширення географії ведення бойових дій говорять нам про те, що російсько-окупаційні війська не бажають виконувати пунктів Мінських домовленостей», - наголосив спікер АТО. За словами Мотузяника, лише за минулу добу проросійські терористи здійснили в кілька разів більшу кількість обстрілів з забороненого озброєння, ніж за минулу добу.
Крім того представник Міноборони нагадав, що 13-го січня ворог підкріпив своє небажання виконувати «Мінськ» двома атаками диверсійно-розвідувальних груп по напрямку до Маріуполя. Як повідомлялося раніше, минулої доби російсько-терористичні війська обстріляли мирні квартали міста Ірміно для того, щоб звинуватити в провокаціях українську армію.