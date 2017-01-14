Сили АТО відбили кілька атак ДРГ противника - штаб АТО

У п’ятницю, 13-го січня, в зоні проведення антитерористичної операції Збройні сили України відбили дві атаки диверсійно-розвідувальних груп противника. Про це у суботу, 14-го січня, повідомляє прес-центр штабу АТО, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що обидва випадки бойового зіткнення відбулися на Маріупольському напрямку. «По напрямку до населеного пункту Трудівська проросійські сепаратисти відкривали вогонь по позиціям сил АТО з великокаліберних кулеметів та гранатометів. За минулу добу на даному напрямку всього було зафіксовано 8 вибухів. Під прикриттям кулеметного вогню в напрямку української оборони противник відправив диверсійну групу, яка складалася близько з 8 осіб. Однак противнику не вдалося протистояти вогню з боку ЗСУ у відповідь. Бойовики були змушені відступити», - розповіли в штабі АТО.
Проте вже через декілька хвилин українські воїни зафіксували рух нової ДРГ терористів, які напевно сподівалися на послаблення уваги українських солдат після насиченого обстрілу. «Командування ЗСУ прийняло рішення відбивати наступ за допомогою резервів. Нова група диверсантів зазнала втрат у вигляді одного вбитого, після чого почала відступати у невизначеному напрямку», - йдеться у повідомленні. В лавах ЗСУ втрат немає.