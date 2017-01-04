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Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати
За минулі 24 години в наслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув. Проте не обійшлося без поранених. Двох солдат було госпіталізовано. Про це у середу, 4-го січня, під час традиційного брифінгу розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За добу, що минула, в зоні проведення АТО в результаті обстрілів з боку проросійських окупантів загиблих у лавах Збройних сил України немає. Поранення отримали двоє наших захисників», - повідомив полковник. Проте він не зазначив, де саме це сталося. Як повідомлялося раніше, за минулу добу російсько-терористичні війська порушували режим «тиші» 39 разів. По напрямку до Маріуполя ситуація залишається найскладнішою. Тут терористи обстріляли позиції наших військових з мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Також було помічено роботу снайперів. На Луганському напрямку російські найманці обстрілювали Новозванівку, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю. По напрямку до Донецька бойовики гатили по позиціям сил АТО з 82-х міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
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