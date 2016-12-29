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Чому Захарченко хвалить Надію Савченко? (ВІДЕО)

Чому Захарченко хвалить Надію Савченко? (ВІДЕО)
Ватажок терористичної організації «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко розповів, про що спілкувався з народним депутатом України Надією Савченко під час зустрічі. Як повідомляє replyua.net, лідер «ДНР» наголосив, що разом з ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким в Мінську вони обговорювали з Савченко крім обміну військовополоненими доцільність Мінських домовленостей.

«Зустрічались з Савченко. Вона говорила переважно про полонених, яких ми утримуємо. Там у неї залишилися друзі, які вже сидять більш ніж по два роки. І якщо хоч щось з цієї зустрічі буде винесено, то я не сумніваюсь, що її можна буде називати успішною», - заявив Захарченко. В той самий час він наголосив, що у разі необхідності він буде готовий ще раз зустрітися з Надією Савченко. Також він додав, що під час зустрічі було проведено оцінку Мінським угодам.

«Наші думки тут зійшлися. Вона думає так само, як і ми: Мінські домовленості – це саботаж української влади. Під час розмови я встиг помітити, що Савченко дуже вмілий та хитрий противник, з яким важко буде боротися», - зазначив ватажок бандформування «ДНР». Як відомо, нещодавно у Мінську відбувалася зустріч між Савченко, Плотницьким та Захарченком.

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