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Перемирие на Донбассе не продлится долго – Тымчук

Перемирие на Донбассе не продлится долго – Тымчук
Объявленное на период новогодних праздников перемирие на Донбассе будет продолжаться максимум сутки. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам озвучил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. Эксперт отмечает достаточно неспокойную ситуацию в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, поэтому можно говорить об определенной стабилизации ситуации на Донбассе, однако о полном перемирии в этом регионе речь идти пока не может. По мнению Тымчука, в последний раз на Донбассе режим перемирия не пролился более суток и о возможности изменения положения дел в будущем пока нет никаких намеков.

Со слов координатора группы ИС, обстрелы, совершаемые террористами в праздничные дни, характеризуются своей неконтролируемостью. Также эксперт уверен, что сейчас главной целью российских войск является демонстрация своей мощи и активности, так как в этом и заключается политика российской власти. «Заявления, звучащие от руководителей непризнанных республик, свидетельствуют о том, что они в действительности самостоятельно не принимают решения», - сказал Тымчук.
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Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
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