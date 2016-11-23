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Легендарний «Миротворець» отримав стотисячний запис

Легендарний «Миротворець» отримав стотисячний запис
Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко на своїй сторінці в Фейсбук привітав сайт «Миротворець» із знаменною подією – появою стотисячного запису про російських окупантів, - про це replyua.net інформує, послуговуючись публікацією видання «Цензор.нет».

Так, сьогодні, двадцять третього листопада 2016 року, стало відомо, що сайт «Миротворець», засновники якого у відкритих джерелах знаходять інформацію про терористів, окупантів та їх пособників на Донбасі та в Криму, отримав стотисячний запис. «Ювілейним» терористом став такий собі Денис Моргунов – громадянин Російської Федерації, який бере участь у агресії РФ проти України.

За словами Геращенка, наповнення бази «Миротворця» відбувається поступово, але безповоротно. Завдяки цій щоденній роботі наше життя стає більш безпечним. Щоразу, коли йдеться про затримання чергового терориста, сепаратиста чи дезертира, або навіть громадянина Бразилії чи британського пособника терористів, поряд непомітно присутній «Миротворець». Як наголосив політик, така робота буде продовжуватись до того часу, поки останнього терориста не притягнуть до відповідальності за його діяння проти українського народу.
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