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Новини з зони АТО за минулу добу (20.11.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (20.11.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в лавах Збройних сил України ніхто не загинув, поранення отримали двоє військовослужбовців. Про це сьогодні, 21-го листопада, розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, виступаючи на брифінгу в Києві, інформує replyua.net.

«В результаті бойових дій за минулу добу поранення отримали двоє наших захисників. На щастя, жоден українських солдат не загинув», - зазначив полковник. В той самий час він уточнив, що ці втрати українська армія зазнала в районах населених пунктів Авдіївка та Луганське.

Як повідомлялося раніше, за минулу добу проросійські терористичні війська значно знизили кількість обстрілів. По всій лінії розмежування представники ЗСУ зафіксували 15 випадків порушення режиму «тиші». На Маріупольському напрямку бойовики застосовували танки, БМП, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. По напрямку до Донецька російські найманці атакували з мінометів і гранатометів Луганське та Авдіївку. На луганському напрямку бандити застосовували ті ж самі види озброєння, що і в Донецькій області, обстрілявши кілька районів. Тут зберігалося відносне затишшя.
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