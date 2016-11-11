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На Маріупольському напрямку гатили з "Градів" - СММ ОБСЄ

На Маріупольському напрямку гатили з "Градів" - СММ ОБСЄ
На Маріупольському напрямку Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала приблизно 140 пострілів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Про це сьогодні, 11-го листопада, під час свого виступу на прес-конференції в Києві розповів головний заступник керівника СММ ОБСЄ Олександр Хуг, повідомляє replyua.net.

«На минулому тижні з п’ятниці по неділю в районі населеного пункту Широкине наші камери відеоспостереження три вечори підряд фіксували вігонь з систем залпового вогню. Всього за минулий тиждень спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 140-ка вистрілів з «Градів» на північному сході від Маріуполя», - розповів він.

В той самий час Хуг зазначив, що також вистріли з реактивних систем залпового вогню представники моніторингової місії ОБСЄ також чули в Луганській області. У західних районах Луганщини, за словами Хуга, СММ зафіксувала близько 150 вибухів артилерійських снарядів. А у районі Дебальцевого ситуація значно погіршується. Як повідомлялося раніше, за словами заступника глави СММ ОБСЄ, лише за минулий понеділок, вівторок та середу, спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 4 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню з обох боків лінії розмежування.
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