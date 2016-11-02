Припинення роботи залізничного вузла в окупованому Дебальцево: є два варіанти подій – блогер

Блогер Олександр Коваленко аналізує останні новини із «квітучого» окупованого Дебальцево і робить прогнози щодо подальшого розвитку подій, - про це replyua.net інформує з посиланням на дописи зі сторінки експерта в Фейсбук.
Так, сьогодні, другого листопада 2016 року, до окупованого Дебальцево прибув «пахан» донецьких терористів і за сумісництвом маріонетка Кремля Олександр Захарченко. Головною подією його візиту стало підписання «розпорядження» про припинення діяльності всього Дебальцевського залізничного вузла і, відповідно, звільнення всіх працівників. Про «соціальний» ефект такого діяння говорити не доводиться – майже все місто живе за рахунок цього вузла і без нього у населеному пункті настане «тотальне процвітання» відразу з першого січня 2017 року.
А от причини такого рішення доволі незрозумілі: у Дебальцево зараз без особливих проблем йдуть вагони з озброєнням із РФ. Виходить, ліквідуючи стратегічне підприємство, Захарченко діє не за власним бажанням. Цьому може бути два пояснення: або ж контроль над залізничним вузлом тепер буде на сто відсотків передано російським окупантам, або ж – Дебальцево будуть передавати Україні в рамках виконання Мінських угод. Можливо, є ще варіанти…Спостерігаємо!
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter