Припинення роботи залізничного вузла в окупованому Дебальцево: є два варіанти подій – блогер



Блогер Олександр Коваленко аналізує останні новини із «квітучого» окупованого Дебальцево і робить прогнози щодо подальшого розвитку подій, - про це replyua.net інформує з посиланням на дописи зі сторінки експерта в Фейсбук.



Так, сьогодні, другого листопада 2016 року, до окупованого Дебальцево прибув «пахан» донецьких терористів і за сумісництвом маріонетка Кремля Олександр



А от причини такого рішення доволі незрозумілі: у Дебальцево зараз без особливих проблем йдуть вагони з озброєнням із РФ. Виходить, ліквідуючи стратегічне підприємство, Захарченко діє не за власним бажанням. Цьому може бути два пояснення: або ж контроль над залізничним вузлом тепер буде на сто відсотків передано російським окупантам, або ж – Дебальцево будуть передавати Україні в рамках виконання Мінських угод. Можливо, є ще варіанти…Спостерігаємо!



Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Блогер Олександр Коваленко аналізує останні новини із «квітучого» окупованого Дебальцево і робить прогнози щодо подальшого розвитку подій, - про це replyua.net інформує з посиланням на дописи зі сторінки експерта в Фейсбук.Так, сьогодні, другого листопада 2016 року, до окупованого Дебальцево прибув «пахан» донецьких терористів і за сумісництвом маріонетка Кремля Олександр Захарченко . Головною подією його візиту стало підписання «розпорядження» про припинення діяльності всього Дебальцевського залізничного вузла і, відповідно, звільнення всіх працівників. Про «соціальний» ефект такого діяння говорити не доводиться – майже все місто живе за рахунок цього вузла і без нього у населеному пункті настане «тотальне процвітання» відразу з першого січня 2017 року.А от причини такого рішення доволі незрозумілі: у Дебальцево зараз без особливих проблем йдуть вагони з озброєнням із РФ. Виходить, ліквідуючи стратегічне підприємство, Захарченко діє не за власним бажанням. Цьому може бути два пояснення: або ж контроль над залізничним вузлом тепер буде на сто відсотків передано російським окупантам, або ж – Дебальцево будуть передавати Україні в рамках виконання Мінських угод. Можливо, є ще варіанти…Спостерігаємо!