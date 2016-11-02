Новини з зони АТО за минулу добу (1.11.16)

За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України загинуло двоє український військовослужбовців. Ще п’ятеро отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 2-го листопада, на прес-конференції у Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«В результаті бойових дій за минулу добу в лавах Збройних сил України значні втрати: двоє наших хлопців загинули, та ще п’ятеро зазнали поранень. Поранені доставлені в госпіталі, де їм надають необхідну медичну допомогу», - зазначив полковник. Він уточнив, де саме українська армія зазнала цих страт: «Двоє вбитих на двоє поранених – результат обстрілів терористів в районі населеного пункту Славне Мар’їнського району. В той самий час двоє наших захисників отримали поранення в Авдіївці, та ще один – в районі Піщевика».
Як відомо, а минулу добу проросійські бойовики 37 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі і в районі Станиці Луганської, що в черговий раз унеможливило відведення сил та засобів з боку Збройних сил України. На Маріупольському напрямку ситуація залишається стабільно-напруженою – 27 обстрілів. По напрямку до Донецька – 7 випадків порушення «тиші». А на Луганському напрямку противник зберігав відносну тишу – 3 обстріли. Бойовики застосовували різноманітну зброю, в тому числі і заборонену «Мінськом» важку артилерію.
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