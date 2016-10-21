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Що змінилося за місяць дії рамкової угоди? - Хуг

Що змінилося за місяць дії рамкової угоди? - Хуг
Обидві сторони воєнного конфлікту на сході України від моменту підписання рамкової угоди (21 вересня) про розведення сил та засобів на трьох ділянках по всій лінії розмежування показали своє серйозне ставлення до цього процесу. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає replyua.net.

Він зазначив, що від моменту підписання угоди минув рівно один місяць. «Наші групи СММ кожного дня займають моніторингом на всіх можливих ділянках розведення військ. Не всі місця є доступними через ризики мінних вибухів. За ввесь час спостереження моніторингова місія зафіксувала значні зусилля щодо даного процесу з обох боків лінії розмежування. Ми спостерігали за демонтажами укріплень в районі Первомайська та Золотого. Ми бачили, як військові пакували зброю та відходили на визначену дистанцію», - каже Хуг.

«СММ також спостерігала за процесом розмінування на деяких ділянках. Ми бачили серйозне ставлення обох сторін до даного процесу. Вони продемонстрували те, чого ми всі так чекали. Можливо не в повному обсязі, але значна робота була виконана», - додав він. Представник ОБСЄ також зазначив, що з початку вересня інтенсивність вогню також зменшилась.

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