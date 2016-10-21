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Новини з зони АТО за минулу добу (20.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (20.10.16)
За минулу добу на сході України в зоні проведення антитерористичної операції, дякувати Богу, серед військових Збройних сил України ніхто не загинув. Один солдат отримав поранення в результаті збройної агресії противника. Про це сьогодні, 21-го жовтня, під час чергової прес-конференції в Києві розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, повідомляє replyua.net.

«В результаті насичених боїв за минулі 24 години в лавах української армії, на щастя, ніхто не загинув. Один боєць отримав поранення в наслідок порушення режиму тиші ворогом в районі Авдіївки», - проінформував Лисенко. Як повідомлялося, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляв, що за останні кілька днів найгарячіша точка російської агресії на сході України перемістилася на Маріупольський напрямок.

Зважаючи на цей показник голова РНБО поїхав до Маріуполя для проведення наради з командирами сил АТО. За його словами, лише за минулі 7 діб проросійські терористи в напрямку до Маріуполя випустили понад 3 тисячі снарядів та мін. «Не зважаючи на проведення переговорів «нормандської четвірки» терористи продовжували гатити по позиціям ЗСУ на зазначеному напрямку», - зауважив він.

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