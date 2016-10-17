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Сепаратисти зруйнували вулицю у Водяному - штаб АТО

Сепаратисти зруйнували вулицю у Водяному - штаб АТО
Проросійські терористи відкривали вогонь з забороненої Мінськими угодами артилерії 152-х та 122-х міліметрів та мінометів 120-го калібру по населеному пункту Водяне. Про це сьогодні, 17-го жовтня, інформує прес-служба штабу АТО, передає replyua.net.

«Лише за минулі три дні (з 12 по 14 жовтня) до населеного пункту Водяне прилетіло понад 700 снарядів та мін. Терористи відкривали вогонь з населених пунктів Заїченко, Ленінське та Комінтернове. Представники української сторони в СЦКК, які прибуло до вищезазначеного місця, нарахували величезну кількість вибухів мін та снарядів. Вони спостерігали за тим, як ворог знижує житлові будинки та інфраструктуру», - зазначається у інформаційному листі.

У штабі АТО зауважили, що через обстріли бойовиків було вщент зруйновано шість житлових будинків, ще 10 були серйозно пошкоджені. Також вказується, що Водяне залишається без світла, оскільки ворожі снаряди зруйнували лінії електропередач. Місцева мешканка похилого віку отримала поранення та була госпіталізована. Під час обстрілу у водяному знаходилося на постійному місці проживання 11 людей. «Фактично терористи за триденний термін майже повністю знищили цілу вулицю в цьому районі», - наголосили в прес-центрі.

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