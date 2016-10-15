Казанський: французи показали майстер-клас чесної журналістики. І це гарні новини для нас (відео)

Як повідомляє журналіст Денис Казанський, нещодавно на французькому державному каналі France24 вийшов доволі знаковий репортаж, на основі якого можна говорити про формування позитивних для України тенденцій, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.
Так, у сюжеті французьких журналістів, який вийшов англійською мовою, прямим текстом вказується на наявність російських військ на окупованій частині Донбасу. Особливо показовим Казанський називає епізод на другій хвилині тридцять п’ятій секунді репортажу, де місцевий пропагандист домовляється з бойовиками про імітацію обстрілу з українського боку. Власне, західні журналісти роблять з окупованих територіях чесні матеріали. На відміну від «незалежних репортерів» на зразок Руслана Коцаби чи «17 каналу», які не можуть розгледіти російські війська.
Якщо розкрити очі, можна побачити і російські «Урали», і форму, і озброєння. А після розмови з місцевими мешканцями взагалі всі сумніви відпадуть. Власне, після оприлюднення таких репортажів, розмови про вибори в окупованих Донецьку та Луганську – абсурд. І що більше пересічний німець чи француз чутиме про це, то важче буде змусити Україну до «миру» на умовах Москви. І це гарні для нас новини, - прогнозує блогер.
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