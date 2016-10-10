Новини з зони АТО за минулу добу (09.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України серед військовослужбовців української армії вбитих немає. Проте не обійшлося без поранених: четверо наших захисників на собі відчули агресію ворога, який не хоче дотримуватися режиму «тиші». Про це сьогодні, 10-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.
«В результаті збройного протистояння за мулу добу серед військовослужбовців Збройних сил України ніхто не загинув, четверо наших бійців зазнали поранення в результаті ворожих обстрілів», - повідомив полковник. Раніше зазначалося, що на Луганщині в наслідок бойових дій поранено одного нашого солдата.
Як повідомлялося у Головному управлінні розвідки Міноборони України, терористи, ігноруючи рамкову домовленість тристоронньої контактної групи, до сьогоднішнього дня так і не відвели свої військові сили від передових позицій в районі Станиці Луганської. Також у розвідці зазначили, що до двох інших районів розведення сил та засобів «Золоте та Петрівське» долучили для спостереження безпілотні літальні апарати ОБСЄ. Водночас з цим, згідно з повідомленням ГУР, терористи готують до чергових провокацій, укріплюючи свої передові позиції.
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