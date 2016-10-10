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СММ ОБСЄ буде виконувати спостереження лише за певних умов

СММ ОБСЄ буде виконувати спостереження лише за певних умов
Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ кажуть, що вони будуть виконувати свою роботу в зонах розведення сил та засобів лише за умов гарантування повної їхньої безпеки на цих ділянках. Про це сьогодні, 10-го жовтня, на своїй сторінці у Фейсбук відповіла СММ на ствердження, нібито вона має безперервно цілодобово вести спостереження у визначених рамковою угодою районах, передає replyua.net.

Моніторингова місія запевняє, що займається проведенням спостереження на всіх ділянках зони АТО, використовуючи технічні засоби, такі як стаціонарні відеокамери спостереження, безпілотні літальні апарати та інші засоби повітряного моніторингу. «Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на сьогоднішній день не займається спостереженням шляхом наземного пересування у нічний час, оскільки видимість погіршена, а це додаткова небезпека для представників СММ», - зазначається у повідомленні.

«Наразі СММ має все необхідне для виконання моніторингу на трьох встановлених зонах розведення сил та засобів в районах населених пунктів Петрівське, Станиця Луганська та Золоте, але лише при повній гарантії безпеки для спостерігачів ОБСЄ», - наголосила місія. Як зазначалося, член гуманітарної групи, представник української сторони в тристоронній контактній групі Геращенко Ірина заявляла, що СММ лише періодично з’являється до вказаних районів.

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