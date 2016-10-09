Осіннє загострення: терористам на Донбасі примарились американські снайпери

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Новий виток істеричної пропаганди можна спостерігати в заявах терористів так званої ДНР – їм знову ввижаються американські військові на Донбасі, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання Лента.ру.Так, за словами чоловіка, який називає себе «заступником командувача оперативним командуванням ДНР», Едуарда Басурина, розвідка терористичної організації Донецька народна республіка виявила неподалік від лінії зіткнення на стороні української армії американських снайперів. Саме таке повідомлення було оприлюднено на черговій прес-конференції сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року. За словами лідера терористів, зараз вони «збирають факти злочинної діяльності американських снайперів проти мешканців Донбасу». Крім того, Басурин звинувачував українські збройні сили в тому, що поблизу Майорська знаходяться шість мінометів калібром сто двадцять міліметрів, які має бути відведено відповідно до Мінських домовленостей.Нагадаємо, це вже не перше пропагандистське повідомлення терористів Донбасу про те, що проти них воюють американські та європейські військові. Подібну дезінформацію вони поширюють періодично, починаючи з 2014 року, коли розпочалась Антитерористична операція.