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Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (07.10.16)
За минулі 24 години в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції двоє військовослужбовців армії України отримали контузію, четверо – поранення. На щастя, серед наших захисників вбитих немає. Про це сьогодні, 8-го жовтня, під час чергового брифінгу в Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

Полковник зазначив, що відповідно до даних, якими він володіє, вбитих серед наших захисників за минулу добу немає. Згідно з даними Міноборони, найгарячіше вчора було на Луганському напрямку. Проросійські бойовики декілька разів порушували режим тиші, застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями великокаліберні міномети та важку артилерію. Також є інформація про ворожих снайперів на даному напрямку.

По напрямку до Донецька терористи продовжують зберігати найменшу кількість збройних провокацій. Російські найманці обстріляли позиції сил АТО в населених пунктах Авдіївка та Горлівка. На Маріупольському напрямку найбільш складніше було нашим захисникам в районі Мар’їнки. В той самий час штаб АТО розповідає про два ворожих безпілотних літальний апарати, які були зафіксовані над н. п. Ясинувата та Докучаєвськ.

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