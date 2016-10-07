валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

11:00 - початок розведення військ в районі Петрівського

11:00 - початок розведення військ в районі Петрівського
Сьогодні, 7-го жовтня, об 11-й годині ранку має початися синхронне розведення сил та засобів у населеному пункті Петрівське. Про це представникам УП повідомив член української без пекової групи тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі Марчук Євген, передає replyua.net.

«Вже сьогодні об 11-й годині повинно початися синхронне розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське», - зазначив він. «З метою надійного контролю за синхронність розведення та безумовним дотриманням решти угод наразі в зазначеній зоні перебувають українські офіцери з СЦКК під керівництвом генерала Кременецького Бориса. Також на місці події перебувають представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - зауважив Марчук.

Водночас він заявив, що ситуація з синхронним розведенням сил та засобів у районі Станиці Луганської буде напряму залежати від результатів сьогоднішньої робити в Петрівському. Також головною умовою залишається режим припинення вогню, яку проросійські найманці так ретельно не виконують! В той самий час потрібно виконати умови по розмінуванню зазначених зон для безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
94754

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

06 окт 2016
25580

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых


Свежие новости

Нобелівську премію миру віддали президенту Колумбії

Госдеп США отказался конфликтовать с Россией из-за Сирии

ГПУ затримала адвоката-шахрая

"Беркутівець" розповів про деталі лютого 2014-го

В Венгрии появились новые рабочие места для украинцев

Активисты партии "Братство" с пилами и болгаркой требовали снести забор Интера в Киеве - фоторепортаж

Тымчук: вездесущие украинские диверсанты

11:00 - початок розведення військ в районі Петрівського

«Укрзализныця» запустит дополнительные скоростные поезда

25 років хитрощів та підготовки до війни РФ - Петренко

В центре Одессы рушится дом, признанный аварийным много лет назад, - жители в панике

У Шона Пенна появилась молодая любовница

Штраф за водіння у стані сп'яніння може зрости до 102 тисяч гривень

Штраф за вождение в нетрезвом виде может увеличиться в несколько раз

«Ігри патріотів» у Верховній Раді

День Гідності та Свободи 2016

В Украине появился еще один праздник

Російська преса готує нову порцію брехні проти Сущенка - Фейгін

Ученые: люди не могут жить больше 115 лет

Шевченко: сборная не смогла выиграть из-за усталости

 Новости за день