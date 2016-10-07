11:00 - початок розведення військ в районі Петрівського

Сьогодні, 7-го жовтня, об 11-й годині ранку має початися синхронне розведення сил та засобів у населеному пункті Петрівське. Про це представникам УП повідомив член української без пекової групи тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі Марчук Євген, передає replyua.net.
«Вже сьогодні об 11-й годині повинно початися синхронне розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське», - зазначив він. «З метою надійного контролю за синхронність розведення та безумовним дотриманням решти угод наразі в зазначеній зоні перебувають українські офіцери з СЦКК під керівництвом генерала Кременецького Бориса. Також на місці події перебувають представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - зауважив Марчук.
Водночас він заявив, що ситуація з синхронним розведенням сил та засобів у районі Станиці Луганської буде напряму залежати від результатів сьогоднішньої робити в Петрівському. Також головною умовою залишається режим припинення вогню, яку проросійські найманці так ретельно не виконують! В той самий час потрібно виконати умови по розмінуванню зазначених зон для безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ.
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