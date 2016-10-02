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Тука вибачився за дезінформацію з контрабандистами в Гранітному

Тука вибачився за дезінформацію з контрабандистами в Гранітному
Колишній очільник Луганською військово-цивільної адміністрації та чинний заступник міністра з питань тимчасово окупованих території Георгій Тука на власній сторінці в Фейсбук вибачився перед співробітниками Служби безпеки України за поширену неправдиву інформацію, - про це інформує replyua.net з посиланням на Цензор.нет.

Так, за словами чиновника, він щиро шкодує, що образив людей, які реально протидіють контрабанді на Донбасі. Але, тим не менш, оприлюднену раніше неправдиву інформацію Тука отримав із «закритих» джерел, і тому безумовно їй довіряв. Чиновник стверджує, що зараз залишилось з’ясувати, кому саме було вигідно поширити «дезу» і дискредитувати учасників цих подій. Насправді, СБУ давно вела вантаж, який чекали і з «того боку». Коли контрабандні товари намагались затримати, терористи із-за лінії розмежування почали обстріл.

У результаті цього обстрілу отримав поранення один із бійців Збройних сил України. Було затримано кількох мешканців Донецька, в тому числі жінку, яка і організувала «закрите джерело інформації». Нагадаємо, до цього Тука заявив, що в Гранітному відбулась стрілянина за участю Тридцятої окремої бригади і що співробітники СБУ «прикривають» контрабандистів.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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