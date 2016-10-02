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Новини з зони АТО за минулу добу (1.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (1.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції серед військовослужбовців ЗСУ нікого не вбито та не поранено, дякувати Богу. Про це сьогодні, 2-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, повідомляє replyua.net.

«Не зважаючи на насиченість бойових дій, минулої доби в зоні АТО серед українських захисників ніхто не постраждав. Всі залишилися живими та неушкодженими», - проінформував полковник.

В той самий час прес-центр штабу АТО у Фейсбуці повідомив, що за минулу добу ворог 47 разів відкривав вогонь по позиціям Збройних сил України. По напрямку до Луганська ворог 10 разів порушував режим припинення вогню; терористи відкривали вогонь по населених пунктах Станиця Луганська, Новоолександрівка та Новозванівка, використовуючи заборонені гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку сепаратисти відкривали вогонь 20 разів; бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по нашим позиціям в н. п. Авдіївка, Новгородське, Новоселівка, Новоселівка 2, Троїцьке, Верхньоторецьк, Кам'янка, Майорськ і Зайцеве. По напрямку до Маріуполя було зафіксовано 17 випадків порушення «тиші». Також ЗСУ зафіксували три ворожих БПЛА.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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