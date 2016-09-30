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Новини з зони АТО за минулу добу (29.09.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (29.09.16)
За минулу добу в результаті ворожих обстрілів в зоні проведення АТО на сході України серед військовослужбовців української армії ніхто не загинув, але не вдалося уникнути поранень: трьох наших захисників було госпіталізовано з пораненнями різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 30-го вересня, під час свого виступу на традиційній прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«В результаті бойових дій за минулі 24 години, на щастя, серед наших бійців ніхто не загинув. Але не вдалося уникнути поранень. Трьох наших хлопців відправили до найближчих лікарень, де їм зараз надають необхідну медичну допомогу», - повідомив він. Також Лисенко уточнив місце, де були поранені наші військовослужбовці: «Це сталося в результаті обстрілу з боку російських найманців у населеному пункті Верхньоторецьке в Донецькій області».

Як зазначалося раніше, штаб АТО повідомляв, що за минулу добу ворог 10 разів порушував режим припинення вогню, стріляючи в сторону Попаснянського району Луганської області. Ворог також застосовував 82-х міліметрові міномети. По місту Попасне сепаратисти стріляли з гранатометів різних типів, використовували кулемети та зенітні установки.

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Важное за день
29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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