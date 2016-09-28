Хуг знову скаржиться на перешкоди діяльності ОБСЄ

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Очільник спеціальної моніторингової місії під егідою Організації безпеки і співробітництва в Європі Олександр Хуг знову поскаржився на відсутність сприяння з боку обох сторін війни на Донбасі, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали порталу Цензор.нет.Так, під час брифінгу, який відбувся сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, в окупованому Донецьку, Хуг заявив журналістам, що моніторингова місія буде, відповідно до наданого їй світовою спільнотою мандату, здійснювати спостереження за розведенням сил і засобів війни в межах рамкової домовленості. Але для того, аби реалізувати свою мету, місія має отримати вільний та безперешкодний доступ до цих районів. Крім того, її членам мають гарантувати належний рівень особистої безпеки. Саме так чиновник ОБСЄ прокоментував питання щодо розведення сил в трьох населених пунктах: Золотому, Станиці Луганській та Петровському.За словами Хуга, до жодної із названих місцевостей спостерігачі наразі не мають доступу - часом із-за фізичних перешкод, часом із-за замінування місцевості. Хуг твердить, що члени моніторингової місії кожного дня намагаються провести належні спостереження, але щоразу стикаються з перепонами на своєму шляху.