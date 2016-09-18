валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Захарченко выступил с новыми угрозами

Захарченко выступил с новыми угрозами
Александр Захарченко грозится, что будет отзывать приказ о прекращении огня уже завтра, в понедельник. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня разместили российские РИА. Новости. Заявление главаря террористической ДНР прокомментировал Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке.

По словам журналиста, главарь боевиков снова обвинил украинских военных в обстреле позиций террористов, которые, по его мнению, вообще не открывали огонь в эти дни. Однако, отмечает Казанский, пропагандистский телеканал «Звезда» сообщал о том, что боевики открывали огонь по позициям ВСУ в Донецкой области, в Красногоровке. По словам Казанского, Путин все еще продолжает насмехаться, и речь идет только о хардкоре и о санкциях, и другого разговора уже не получится.

Казанский подчеркивал, что Франк-Вальтер Штайнмайер зря потратил свое время и зря приезжал в Украину, поскольку российский президент продолжает над всеми насмехаться. Напомним, что канал «Звезда» сообщил о том, что в Красногоровке взлетел на воздух штаб ВСУ. Также эту информацию предоставлял Анатолий Гелюх, один из «ветеранов» боевиков Донбасса.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
10260

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий сприяти переговорному процесу щодо забезпечення безпеки на сході України, як посередник. За словами політичного аналітика Павла Нусса, в Кремлі у «царя


Свежие новости

Захарченко выступил с новыми угрозами

Тука: в Крыму нет ни одного иностранного наблюдателя

Айдер Муждабаев: Российская оппозиция провалила тест на прозрачность

Кох: Клинтон ждут печальные новости

Российский блогер посмеялся с «фейковой» российской оппозицией

В России фиксируют очень низкую явку на выборах

У Москві в розпалі вибори: повним ходом ідуть «каруселі»

Расмуссен дал самый позитивный прогноз для Украины

Гловацьки визнав перемогу Усика і терміново хоче реванш

У Генконсульства РФ в Одессе беспорядки – задержаны активисты ПС

В украинском футболе тотальная коррупция, – спортивный журналист

В «день тишины» в Крыму шла агитация

Олександр Усик: «Найбільше хочу додому, до дітей»

Украина наращивает экспорт меда

Бархатный сезон в Украине: лучшие места для отдыха

Похудение с помощью яблок

Таран: Главная интрига выборов в Госдуму РФ в том, как уже завтра поведет себя Запад

Усик стал чемпионом и побил рекорд

Російський пропагандист в ООН продемонстрував всьому світові, як люблять спорт в РФ – Карл Волох

В Украине идут выборы в Госдуму РФ – подробности

 Новости за день