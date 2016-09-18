Захарченко выступил с новыми угрозами

Александр Захарченко грозится, что будет отзывать приказ о прекращении огня уже завтра, в понедельник. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня разместили российские РИА. Новости. Заявление главаря террористической ДНР прокомментировал Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке.
По словам журналиста, главарь боевиков снова обвинил украинских военных в обстреле позиций террористов, которые, по его мнению, вообще не открывали огонь в эти дни. Однако, отмечает Казанский, пропагандистский телеканал «Звезда» сообщал о том, что боевики открывали огонь по позициям ВСУ в Донецкой области, в Красногоровке. По словам Казанского, Путин все еще продолжает насмехаться, и речь идет только о хардкоре и о санкциях, и другого разговора уже не получится.
Казанский подчеркивал, что Франк-Вальтер Штайнмайер зря потратил свое время и зря приезжал в Украину, поскольку российский президент продолжает над всеми насмехаться. Напомним, что канал «Звезда» сообщил о том, что в Красногоровке взлетел на воздух штаб ВСУ. Также эту информацию предоставлял Анатолий Гелюх, один из «ветеранов» боевиков Донбасса.
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