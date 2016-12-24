Манн: страны, которые голосовали против Израиля, об этом горько пожалеют

Соломон Манн пишет, что Израиль отзывает послов из стран, инициировавших антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН. «Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что каждая из голосовавших за антиизраильское решение стран и администраций рано или поздно об этом пожалеет», - сообщает блогер на своей странице в Фейсбуке.
Как передает replyua.net, Сенатор Грэм еще перед голосованием предупредил все страны, которые будут голосовать за антиизраильскую резолюцию, что он сделает все возможное, чтобы они лишились какой бы то ни было помощи США, а уже вчера Израиль объявил о закрытии программы гуманитарной помощи Сенегалу. Манн пишет: «Будущий посол США в Израиле Фридман заявил, что каждый доллар помощи странам, проголосовавшим за авантюру ООН – украден у американского налогоплательщика».
Журналист подчеркивает: «Голосование по антиизраильской резолюции отличалось трогательным единством в ненависти к еврейскому государству. Воюющие Украина и Россия, получающий от Израиля помощь Сенегал, изгоняющая своих евреев Франция, бесящаяся на краю света Новая Зеландия, теряющая один за другим лайнеры Малайзия - все в едином порыве поспешили признаться публично в ненависти к Государству Израиль». Манн подчеркивает: «Что ж, мы привыкли - это не первый раз. Мы пережили уже фашистскую резолюцию, которая приравнивала сионизм к расизму – ООН 30 лет назад отступила с извинениями и признанием своей неправоты. Что ж, история повторяется в виде фарса. Только Израиль уже не тот как в то время и не собирается считаться с мнением врагов. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает и игнорирует резолюцию Совбеза ООН, а те кто собирается ее придерживаться, должны дважды подумать, поскольку Израиль не будет стесняться в средствах ответных действий».