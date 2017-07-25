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Знай наших! Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу виробників зброї

Знай наших! Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу виробників зброї
Блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі ділиться приємною новиною, яка вказує на стабільне зростання рейтингів українського виробника зброї «Укроборонпром» у світовому вимірі, - інформує replyua.net.

Так, блогер повідомляє, що авторитетне видання «DefenseNews» оприлюднило свій щорічний рейтинг, до якого входять сто найкращих світових компаній-виробників зброї. Основою для побудови рейтингу слугують відкриті дані про доходи підприємств за минулий рік. Зокрема, український «Укроборонпром» заробив минулого року $1075,45 мільйонів, що дозволило йому посісти 62 місце у рейтингу. Над ним розмістився турецький «Turkish Aerospace Industries», а за ним - «Fluor» зі Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що у минулому році «Укроборонпром» посідав 68 місце, що свідчить про зростання на шість позицій. В трійку лідерів входять американські корпорації Lockheed Martin, Boeing та BAE Systems. Взагалі, США у рейтингу представлені 42 компаніями,у той час як їх найближчий конкурент – Великобританія, може похвалитись лише 10 представниками. Зрозуміло, що «тягатись» зі світовими лідерами непросто, але зростання рейтингу «Укроборонпрому» - без сумніву, приємне, - наголошує блогер.
Знай наших! Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу виробників зброї
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