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Блогер: українські на натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»

Блогер: українські на натівські кораблі полювали у Чорному морі на російську «Варшавянку»
Як інформує replyua.net, за словами військового та політичного оглядача Олександра Коваленка, у ході військових навчань Sea Breeze-2017 військовослужбовці України та країн-членів НАТО провели доволі цікаві маневри, які наштовхують на єдину думку.

Так, флагман українського флоту «Гетьман Сагайдачний» з протичовновим гелікоптером Мі-14ПЛ на борту та американський ракетний крейсер Hue City з патрульним літаком P-8 Poseidon провели навчання з приводу виявлення та знешкодження ворожого підводного човна в Чорному морі. Відповідно, ворожого човна вдавав з себе турецький S349 Batiray. Звісно, офіційний звіт про ці маневри сухий і довгий – але справжня мета цих дій, безумовно, полягає в тому, щоб Росія не почувалась так вільготно у чорноморському регіоні.

Блогер нагадує, що на озброєнні у РФ є сім підводних човнів – одна проекту 877 Палтус (зараз на модернізації) та шість «Варшавянок» проекту 636.3. Кожна з останніх здатна нести чотири крилаті ракети «Калібр». Загалом, можна сказати, що після цьогорічних навчань, які учасники, навіть не криючись, спрямували проти російського флоту, підводні човни, керовані з Кремля, вже не будуть так вільно і впевнено почуватись у Чорному морі, - наголошує блогер.
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