Донік: бойовики пробують наших військових «на зуб»

Як повідомляє replyua.net, у терористів з’явилась нова тактика ведення бойових дій. Про неї на власній сторінці у соціальній мережі розповідає блогер та волонтер Роман Донік.
За словами Доніка, у зоні зіткнення російські терористи систематично застосовують одну й ту ж саму тактику – кожна нова ротація наших військових у кожному з секторів супроводжується новими обстрілами і загостреннями бойових дій. Щоразу бойовики намагаються попробувати наших солдатів «на зуб», засилають диверсантів, нагнітають обстановку. Терористи отримують по зубах і відповзають на попередні позиції, звинувачуючи підступних «укрів» у порушенні Мінських угод.
Загалом, цю тактику можна було б назвати розумною – варто ж знайти слабкі сторони нового противника, опробувати нові тактичні прийоми на ньому. Але, як наголошує блогер, «є одне але». За вікном – не 2014 рік і навіть не 2015. Це тоді на позиції заходили необстріляні бійці відразу після навчання, яких мобілізували з підприємств та організацій. У наших військових зараз за спиною – по три роки війни. Терористи намагались напасти на 93 – і добряче отримали. Були спроби «покусати» 128, але їй після Дебальцево та ДАП не страшно вже нічого. Єдине, що ображає – за обстріли лають наших бійців – мовляв, вони провокують бойовиків, - наголошує блогер.