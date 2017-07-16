Блогер: американські гості над Маріуполем

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Як нагадує replyua.net, Сполучені Штати Америки на постійній основі надають нашій армії допомогу – як технічними засобами, так і розвідувальною інформацією. Про один із таких випадків розповідає на власній сторінці в Фейсбук військовий та політичний оглядач Олександр Коваленко.Наприклад, можете дивуватись, можете сприйняти як даність, але зараз у небі над Маріуполем пересувається цікавий американський гість – стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ4 Global Hawk. Найближчі кілька годин ця високотехнологічна «пташка» буде сканувати простір, сягаючи аж до російського Ростова. Для ілюстрації цього блогер додає відповідну світлину з електронного ресурсу, який демонструє активність у небі.Крім того, блогер констатує, що цікаво буде прослідкувати постфактум маршрут безпілотника – наскільки далеко він захоче зайти, пролетить над окупованою чи контрольованою територією. Тим не менш, навіть якщо він обере перший варіант, браві «шахтарі та трактористи» нічого не зможуть йому протиставити. Блогер нагадує, що висота польоту апарату сягає 20 кілометрів, а це значить, що таких зенітно-ракетних комплексів у шахтах Донбасу не відкопали.