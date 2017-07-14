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Призыв в августе: кого отправят на срочную службу

Призыв в августе: кого отправят на срочную службу
В августе 2017 года в армию Украины призовут граждан в возрасте от 20 до 27 лет согласно указу, подписанному Петром Порошенко. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, весной этого года на срочную службу были призваны около 14 тысяч украинцев, однако неизвестно, какое число молодых людей будет призвано в августе.

На срочную службу будут призваны мужчины в возрасте 20-27 лет, не проходившие ранее военную службу, не имеющие судимости, а также годные по состоянию здоровья. Кроме того, нужно отметить, что весной были призваны и граждане с высшим образованием, окончившие военные кафедры. Офицеры запаса считаются годными к службе до 43 лет. Как и срочники, служить они должны полтора года.

Нужно отметить, что еще несколько лет назад окончание военной кафедры при ВУЗе давало право на отсрочку. Около 90 тысяч офицеров запаса набралось в нашей стране за последние семь лет. После августовского призыва еще один призыв должен пройти осенью, в октябре и ноябре.
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