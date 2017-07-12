Блогер: у Москві перепудилися – смердить аж сюди

Як інформує replyua.net, військові навчання на території України викликали бурхливу реакцію у кремлівських коридорах. Про це розповідає на власній сторінці в соціальній мережі історик та блогер Павло Правий.
Зокрема, Правий наголошує, що у Москві перепудились так, що аж сюди смердить. Наприклад, в окупованому Криму було піднято по бойовій тривозі весь флот – всі іржаві корита, що можуть хоч якось пливти, вийшли в море. У чому ж причина? Відповідь проста – в Одесі почались навчання «Сі Бриз-2017», у яких беруть участь три десятки кораблів Північноатлантичного альянсу. Їх супроводжують два новітніх розвідувально-бойових літаки «Посейдон». Останні – це повітряні судна на базі «Боїнга», які можуть нести до дев’яти тон озброєння, зокрема, протикорабельні ракети AGM-84 «Гарпун», Mark 54 (торпеда), морські міни, авіабомби. Крім того, «Посейдони» обладнано радіолокаторами Raytheon APY-10, набором електронних засобів підтримки AN/ALQ-240, надсучасними локаторами та SIGINT-модулем.
Зрозуміло, що російський «непереможний флот» не зможе собі нічого такого дозволити – тому і бояться без міри. Крім того, є пікантна подробиця – якщо попередні навчання мали абстрактну «легенду» - протидію терористам, то «Посейдони» використовуються, у першу чергу, проти підводних човнів. А тепер питання до знатоків: яка ще держава, крім Туреччини (член НАТО), має підводні човни у чорноморському регіоні? Відповідь – лише РФ. Це перші навчання, які навіть не намагаються приховати свого антиросійського спрямування. Знову всіх переграв? – цікавиться Правий.